На границе Пакистана и Афганистана погибли четверо мирных жителей
время публикации: 06 декабря 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 09:28
В ночь на 6 декабря в результате перестрелки на главном пограничном переходе между Пакистаном и Афганистаном погибли четверо мирных жителей. Это стало очередным обострением боевых действий между двумя странами.
При этом каждая сторона обвиняет другую в "неспровоцированном" нападения.
