На границе Пакистана и Афганистана погибли четверо мирных жителей

В ночь на 6 декабря в результате перестрелки на главном пограничном переходе между Пакистаном и Афганистаном погибли четверо мирных жителей. Это стало очередным обострением боевых действий между двумя странами.

При этом каждая сторона обвиняет другую в "неспровоцированном" нападения.