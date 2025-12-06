x
06 декабря 2025
06 декабря 2025
06 декабря 2025
последняя новость: 10:03
06 декабря 2025
Мир

На границе Пакистана и Афганистана погибли четверо мирных жителей

Афганистан
Пакистан
время публикации: 06 декабря 2025 г., 09:23
На границе Пакистана и Афганистана погибли четверо мирных жителей
AP Photo/Nava Jamshidi

В ночь на 6 декабря в результате перестрелки на главном пограничном переходе между Пакистаном и Афганистаном погибли четверо мирных жителей. Это стало очередным обострением боевых действий между двумя странами.

При этом каждая сторона обвиняет другую в "неспровоцированном" нападения.

