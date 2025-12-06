Футбол. Чемпионат Франции. Поражения "Монако" и "Марселя". Победный гол Мбаппе

Пятнадцатый тур чемпионата Франции начался с поражений "Монако" и "Марселя".

Брест - Монако 1:0

Сенсационный результат, хотя вполне заслуженный по игре.

Победный гол на 28-й минуте забил Камори Думбия.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. За жесткий подкат удален Людовик Ажорк.

Лилль - Марсель 1:0

"Доги" настигли "Марсель" - по 29 очков.

Победный гол на 10-й минуте забил Этан Мбаппе, младший брат Килиана Мбаппе.