Футбол. Чемпионат Франции. Поражения "Монако" и "Марселя". Победный гол Мбаппе
время публикации: 06 декабря 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 10:08
Пятнадцатый тур чемпионата Франции начался с поражений "Монако" и "Марселя".
Брест - Монако 1:0
Сенсационный результат, хотя вполне заслуженный по игре.
Победный гол на 28-й минуте забил Камори Думбия.
На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. За жесткий подкат удален Людовик Ажорк.
Лилль - Марсель 1:0
"Доги" настигли "Марсель" - по 29 очков.
Победный гол на 10-й минуте забил Этан Мбаппе, младший брат Килиана Мбаппе.
