06 декабря 2025
06 декабря 2025
Спорт

Футбол. Чемпионат Франции. Поражения "Монако" и "Марселя". Победный гол Мбаппе

Футбол
время публикации: 06 декабря 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 10:08
Футбол. Чемпионат Франции. Поражения "Монако" и "Марселя". Победный гол Мбаппе
AP Photo/Jean-Francois Badias

Пятнадцатый тур чемпионата Франции начался с поражений "Монако" и "Марселя".

Брест - Монако 1:0

Сенсационный результат, хотя вполне заслуженный по игре.

Победный гол на 28-й минуте забил Камори Думбия.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. За жесткий подкат удален Людовик Ажорк.

Лилль - Марсель 1:0

"Доги" настигли "Марсель" - по 29 очков.

Победный гол на 10-й минуте забил Этан Мбаппе, младший брат Килиана Мбаппе.

Спорт
