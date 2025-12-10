x
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Метеослужба выпустила "красное" предупреждение о большом количестве осадков

Погода
время публикации: 10 декабря 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 17:29
Метеослужба выпустила "красное" предупреждение о большом количестве осадков
AP Photo/Ariel Schalit

Метеослужба выпустила "красное", самое серьезное предупреждение, касающееся большей части прибрежных районов Израиля.

Шторм "Байрон" в Израиле. Фоторепортаж

Предупреждение будет действовать с 22:00 10 декабря до 22:00 11 декабря. Оно касается центральной и южной части Прибрежного округа и южной части округа Шфела. Ожидается, что в этих районах выпадет от 100 до 150 мм осадков.

"Красное" – четвертый из четырех уровней предупреждений (зеленый, желтый, оранжевый и красный), и означает природные явления, которые могут привести к серьезному ущербу.

Израиль
