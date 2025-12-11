x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Найден способ обойти закон при финансировании ешиботников-иностранцев

Призыв ультраортодоксов
Мин.образования
Юрсоветник правительства
время публикации: 11 декабря 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 19:33
Найден способ обойти закон при финансировании ешиботников-иностранцев
Chaim Goldberg/Flash90

Заместитель юрсоветницы правительства Гали Баарав-Миары Гиль Лимон направил в министерство образование письмо, в котором он подчеркивает недопустимость повышения финансирования ешив для учащихся из-за рубежа – без необходимого контроля над этими образовательными учреждениями. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает INN.

Гиль Лимон в письме к юридической советнице министерства образования указывает, что в существующих условиях невозможно различить, какая доля учащихся ешивы не являются гражданами Израиля и не подлежат призыву, вследствие чего возможен обход закона о запрете финансирования ешив, учащиеся которых уклоняются от службы в армии.

В настоящее время объем государственной поддержки учащихся из-за рубежа составляет 85% от финансирования, на которое имеют право израильтяне. Министерство образования стремится провести изменения, которые повысят поддержку учащихся с иностранным гражданством до 95% или даже до 100%.

Гиль Лимон подчеркивает: без четкого разделения в отчетности повышение поддержки может представлять собой косвенное финансирование уклоняющихся от призыва.

Речь идет об изменении бюджета на миллионы шекелей, поскольку десятки тысяч учащихся ешив считаются учащимися из-за границы и не подпадают под обязательную военную или гражданскую службу.

Израиль
