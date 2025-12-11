Завершились совместные учения ВМС Израиля и США Intrinsic Defender. Фоторепортаж

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о завершении совместных учений Intrinsic Defender, в которых участвовали военно-морские силы ЦАХАЛа и бойцы 5-го флота армии США. Учения проходили в течение пять дней в акватории Средиземного моря, в районе Хайфского залива, в районе Нагарии и в районе Красного моря.

В ходе учений отрабатывался широкий спектр сценариев: подрыв и обезвреживание мин, противодействие проникновению угроз в морской среде, подводное погружение и поиск, сценарии захвата и медицинские тренировки.