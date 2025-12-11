Минпрос Израиля объявил о запрете смартфонов в начальных школах с февраля

Министерство просвещения объявило, что с 2 февраля, на праздник Ту би-Шват, во всех начальных школах Израиля вступит в силу новая политика, запрещающая использование мобильных телефонов на территории школы.

Согласно опубликованным указаниям, подготовленным под руководством министра образования Йоава Киша, ученики не смогут пользоваться смартфонами на протяжении всего учебного дня, за исключением специально выделенных уроков, где педагоги разрешат контролируемое использование мобильных устройств в учебных целях.

Целью реформы называют сокращение отвлекающих факторов, борьбу с цифровой зависимостью и укрепление живого общения между детьми.

Новая политика будет сопровождаться образовательными программами в классах и диалогом с родителями, чтобы сформировать более сбалансированное отношение к использованию мобильных устройств, уменьшить злоупотребления социальными сетями и сократить доступ детей к контенту, не соответствующему их возрасту.

"Мы возвращаем детям возможность действительно встречаться друг с другом, расширять человеческий контакт без экранов", – заявил министр образования Йоав Киш.

Напомним, что в ноябре 2019 года рассылало инспекторам и директорам школ циркуляр, полностью запрещающий использование учениками мобильных телефонов на территории начальных школ. Тогда предполагалось, что ученик сможет пользоваться мобильным телефоном только дважды за день для связи с родителями – при заходе в школу и перед выходом из нее. Тогдашний министр просвещения Рафи Перец анонсировал запрет еще 5 сентября 2019-го, рассказав, что сразу после вступления в должность министра просвещения он отдал распоряжение гендиректору минпроса сформировать комиссию, которая изучит эту проблему и сформирует рекомендации. И хотя в ряде школ использование учениками смартфонов на какой-то период существенно сократилось, проблема решена не был – и в декабре 2025 года министерство вновь выступило с аналогичной инициативой.