В Швеции оправдали экоактивистов, размазавших краску по картине Моне

Стокгольмский окружной суд вынес оправдательный вердикт по делу шести климатических активистов, участников акции у картины Клода Моне "Сад художника в Живерни" в Национальном музее Швеции. Суд пришел к выводу, что участники протеста не намеревались повредить произведение искусства и не будут нести ответственности за вандализм.

14 июня 2023 года две девушки из экологической группы Återställ Våtmarker ("Восстановить водно-болотные угодья") размазали красную водорастворимую краску на картину Моне, и приклеили к ней руки, выкрикивая лозунги о "критической климатической ситуации" и угрозе здоровью людей. К счастью, полотно, защищенное стеклом, не пострадало.

Обвинение в вандализме было выдвинуто не только против двух женщин, непосредственно участвовавших в акции, но и против четырёх членов движения, которые являлись организаторами. Музей также требовал компенсации за очистку защитного стекла и рамы: часть краски стекла на багет, и оставила следы.

В суде активисты признали, что атаковали картину, но отрицали преступный умысел. Они утверждали, что специально выбрали картину, закрытую защитным стеклом, именно для того, чтобы не повредить оригинал. Återställ Våtmarker утверждала, что использовалась легко смываемая краска и что это была "символическая акция", призванная привлечь внимание к климатическому кризису и требованию к властям отказаться от добычи торфа и восстановить болота.

Суд согласился с аргументом защиты: в решении говорится, что у подсудимых не было намерения причинить произведению искусства необратимый ущерб, а предполагаемый вред ограничился рамой и может быть устранён. Исходя из этого вывода, все шесть фигурантов были оправданы и даже освобождены от уплаты компенсаций музею.

В Национальном музее согласились, что картина не пострадала, но осудили способ протеста. Временный руководитель музея Пер Хедстрём заявил, что культурное наследие имеет огромную символическую ценность и "недопустимо нападать на него или разрушать его, независимо от цели". По его словам, подобные акции становятся частью более широкой угрозы для музеев и вынуждают учреждения усиливать безопасность и увеличивать расходы.

Решение стокгольмского суда прозвучало на фоне серии резонансных климатических акций в музеях Европы, где активисты атаковали защитное стекло или рамы работ Ван Гога, Пикассо, Уорхола и других художников, добиваясь от правительств более жёстких мер по борьбе с глобальным потеплением.

