Reuters: администрация США обсуждает вопрос о внесении UNRWA в список террористических организаций

Как сообщает агентство Reuters, администрация США обсуждает возможность подвергнуть Агентство ООН по помощи палестинским беженцам санкциям, связанным с поддержкой терроризма. Как рассказали агентству источники, в Государственном департаменте предупреждают о юридических и гуманитарных последствиях такого шага.

UNRWA действует на палестинских территориях, в Ливане, Сирии и Иордании, обеспечивая гуманитарную помощь, образование, медицинский уход. ООН заявляет, что агентство сыграло центральную роль в оказании помощи жителям Газы во время войны с Израилем.

По меньшей мере несколько десятков сотрудников организации принимали участие в нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. В связи с этим в начале 2024 года администрация Байдена прекратила финансирование агентства. В октябре 2025 года нынешний Государственный секретарь Марко Рубио назвал UNRWA отделением ХАМАСа.

На данном этапе неясно, обсуждается ли вопрос о введении санкций в отношении агентства в целом, против конкретных его представителей или конкретных операций. Reuters отмечает, что администрация еще не приняла решения. Одна из возможностей – объявление UNRWA иностранной террористической организацией. Такое решение по сути, подорвет финансовую деятельность агентства, оставив беженцев без помощи.

"С января 2024 года четыре независимых расследования подтвердили нейтралитет агентства, одно из них было проведено Национальным советом по разведке США. Все они пришли к выводу о нашем нейтралитете и незаменимости", – заявил глава представительства UNRWA в Вашингтоне Уильям Дир. По его словам, решение о санкциях станет беспрецедентным и необоснованным.

За роспуск агентства выступает правительство Израиля. В октябре 2024 года Кнессет принял закон, запрещающий UNRWA действовать на израильской территории, включая Восточный Иерусалим.