Мерц: Украина сообщила Трампу о согласии на территориальные уступки

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что украинская сторона направила президенту США Дональду Трампу документ, в котором согласилась на определенные территориальные уступки, чтобы положить конец войне с Россией. Политика цитирует France 24.

По его словам, документ был направлен после телефонного разговора европейских лидеров с американским президентом. Мерц рассказал, что в конце недели намерен обсудить поправки с американскими представителями.

10 декабря о телефонном разговоре с президентом Франции, а также главами правительств Германии и Великобритании рассказал сам Дональд Трамп. Он отметил, что беседа была острой. Собеседники предложили ему прилететь в Европу для консультаций с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на официальных американских и украинских представителей, что 10 декабря Украина представила США свой ответ на план президента Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта с Россией.

Многие детали поправок остаются неизвестными, однако, по словам источников, в нынешней редакции план предусматривает создание демилитаризованной зоны в районе линии соприкосновения и предоставление Украины гарантий безопасности, подобных пятой статье устава NATO.

Говорится и о возможности вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. Из документа исчезло обязательство Украины не вступать в Североатлантический альянс – этот вопрос вообще не упоминается. План также призывает к проведению в Украине выборов.

Добавим 8 декабря, после встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем Зеленский заявил о невозможности территориальных уступок России.

"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права – по закону Украины, по нашей Конституции, международному праву, если честно. И морального права также не имеем", – заявил он журналистам.