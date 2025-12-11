Банк Израиля перечислил недостатки проекта закона о призыве, продвигаемого Бисмутом

Банк Израиля опубликовал заявление для СМИ, в котором дал экономическую оценку последствий закона о призыве в том формате, в котором он продвигается на данный момент председателем комиссии по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом.

"По нашей оценке, и после изучения также отношения бюджетного управления министерства финансов от 1.12.2025, текст закона не приведет к призыву ультраортодоксальной молодежи ("харедим") в объеме, отвечающем потребностям безопасности при снижении издержек для хозяйства", - говорится в заявлении.

В отчете подчеркивается, что проблемы в тексте проекта закона сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов: (1) эффективный уровень целей по призыву (минимальный годовой порог для предотвращения санкций) низок по сравнению с потребностями ЦАХАЛа и лишь не намного выше существующих показателей призыва; и (2) предлагаемые экономические стимулы (в форме избежания санкций) имеют низкую эффективность, что ставит под сомнение достижение даже тех скромных целей по призыву, которые предлагаются в пункте 1.

В предлагаемом законопроекте целью на первый период (около полутора лет) является призыв 8160 "харедим", что в итоге в годовом исчислении и за вычетом 10% альтернативной службы дает около 4900 человек. Для сравнения, на текущий момент призыв составляет около 3000 человек. Только на пятый год действия закона предусмотрен призыв 50% "харедим" призывного возраста. При этом цели призыва не содержат требований к потенциалу занимаемых должностей, "так что может создаться ситуация, когда значительная часть призывников не предназначена или не подходит для боевых подразделений".

Кроме того, предлагаемые санкции за недостижение целевых показателей призыва (которые будут проверяться только летом 2027 года), содержат меры крайне низкой эффективности в ультраортодоксальной общине (предотвращение получения водительских прав и запрет на выезд из страны до 23 лет).

"Принятие закона в его нынешнем виде не приведет к значительному изменению объема призыва "харедим" и тем самым сохранит экономическую нагрузку на хозяйство, вытекающую из широкого использования армией резервистов. Это влечет за собой значительные макроэкономические издержки, которые выразятся в продолжении ущерба функционированию рынка труда, потере дохода для хозяйства и значительных бюджетных издержках наряду с потерей налоговых доходов", - говорится в коммюнике.

По оценке Банка Израиля, немедленное увеличение призыва "харедим" до 7500 человек в год позволит государству сэкономить 9 миллиардов шекелей в год, а с учетом расширения возможностей участия в рынке труда для "харедим" после службы экономическая польза будет составлять 14 миллиардов шекелей в год. Причем эти цифры продолжат расти, поскольку доля ультраортодоксальной молодежи в населении страны вырастет в ближайшие десятилетия втрое.