Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 февраля, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди на севере, временами с грозами, и локальные дожди в центре страны.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 16-27, в Беэр-Шеве – 9-21, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 12-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 120-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В четверг – переменная облачность. В пятницу температура повысится, ожидаются дожди на севере и в центре страны. В субботу – небольшое понижение температуры, местами дожди. В воскресенье-понедельник – тепло и солнечно. Во вторник похолодает, дожди.