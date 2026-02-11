x
Вооруженное нападение в Канаде: 10 убитых, включая стрелка, десятки раненых

время публикации: 11 февраля 2026 г., 05:44 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 05:51
AP Photo/Robert Bumsted

В канадской провинции Британская Колумбия произошла одна из самых тяжелых трагедий последних лет: в результате стрельбы в городе Тамблер-Ридж погибли 10 человек, включая предполагаемого стрелка.

По данным Королевской канадской конной полиции (RCMP), шесть погибших обнаружены в здании средней школы, еще двое – в доме, который следствие связывает с тем же инцидентом, еще один человек умер по пути в больницу.

Полиция заявляет, что подозреваемый также найден мертвым – предварительно речь идет о массовом убийстве и самоубийстве. По версии RCMP, на данный момент признаков дополнительных нападавших нет, продолжается сбор улик и установление мотивов.

По информации CBC, в местные больницы доставлены около 25 пострадавших, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Тамблер-Ридж – небольшой удаленный муниципалитет на северо-востоке Британской Колумбии (около 2400 жителей).

Информация уточняется.

