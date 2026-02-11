x
11 февраля 2026
11 февраля 2026
11 февраля 2026
последняя новость: 05:58
11 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Аризоне задержан возможный похититель матери известной телеведущей

Расследование
США
время публикации: 11 февраля 2026 г., 05:53 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 05:58
В Аризоне задержан возможный похититель матери известной телеведущей
ФБР
Объявление о розыске Нэнси Гатри
Policía del Condado Pima via AP

В Аризоне задержан подозреваемый по делу о похищении Нэнси Гатри – матери ведущей NBC Саванны Гатри. О задержании "лица для допроса" сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным AP и Reuters, подозреваемого взяли под стражу и доставили на допрос спустя деять дней после исчезновения Гатри.

Задержание произошло через несколько часов после того, как ФБР опубликовало кадры с камер наблюдения: на них был виден человек в маске возле дома Гатри в ночь исчезновения, предположительно пытавшийся вывести из строя дверной видеозвонок.

7 февраля ведущая американского телеканала NBC Саванна Гатри опубликовала видеообращение, в котором заявила, что семья готова заплатить выкуп за возвращение ее 84-летней матери Нэнси Гатри, которую, по данным следствия, похитили из дома под Тусоном (Аризона). Поводом для обращения стала информация о контакте похитителей с местным телеканалом KOLD-TV: редакция сообщила о получении анонимного сообщения, связанного с этим делом. После этого родственники публично подтвердили готовность к выплате выкупа.

Расследование ведут ФБР и офис шерифа округа Пима. Ранее ФБР сообщало о награде в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти Нэнси Гатри или установить причастных.

