WSJ: власти США обдумывают расширение практики перехвата танкеров с иранской нефтью
время публикации: 11 февраля 2026 г., 06:36 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 06:40
Администрация США рассматривает возможность расширить практику перехвата танкеров с иранской нефтью, чтобы усилить давление на Тегеран в рамках переговоров по ядерной программе, пишет The Wall Street Journal.
По данным WSJ, в Белом доме обсуждают вариант распространить уже действующие меры против "теневого флота" (в том числе схем поставок подсанкционной нефти через сложные морские маршруты), однако в Вашингтоне опасаются "почти неизбежной" ответной реакции Ирана и возможного удара по мировому нефтяному рынку. Среди рисков в материале названы захваты судов стран-партнеров США и эскалация в районе Ормузского пролива.
Судя по публикации WSJ, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.