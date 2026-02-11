WSJ: власти США обдумывают расширение практики перехвата танкеров с иранской нефтью

Администрация США рассматривает возможность расширить практику перехвата танкеров с иранской нефтью, чтобы усилить давление на Тегеран в рамках переговоров по ядерной программе, пишет The Wall Street Journal.

По данным WSJ, в Белом доме обсуждают вариант распространить уже действующие меры против "теневого флота" (в том числе схем поставок подсанкционной нефти через сложные морские маршруты), однако в Вашингтоне опасаются "почти неизбежной" ответной реакции Ирана и возможного удара по мировому нефтяному рынку. Среди рисков в материале названы захваты судов стран-партнеров США и эскалация в районе Ормузского пролива.

Судя по публикации WSJ, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.