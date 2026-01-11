На юге Израиля обнаружен дрон с грузом наркотиков

Полиция сообщает, что в районе русла Нахаль Рахаф (юг Израиля) был обнаружен спрятанный в открытой местности дрон, к которому были прикреплены пакеты с наркотиками.

По данным полиции, к беспилотнику были прикреплены пакеты, содержащие около 8,6 кг марихуаны. Предполагается, что груз предназначался для контрабанды или дальнейшего распространения.

Дрон и наркотики изъяты и переданы для дальнейшей проверки и расследования в участок Арад.