Израиль

На юге Израиля обнаружен дрон с грузом наркотиков

время публикации: 11 января 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 10:03
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в районе русла Нахаль Рахаф (юг Израиля) был обнаружен спрятанный в открытой местности дрон, к которому были прикреплены пакеты с наркотиками.

По данным полиции, к беспилотнику были прикреплены пакеты, содержащие около 8,6 кг марихуаны. Предполагается, что груз предназначался для контрабанды или дальнейшего распространения.

Дрон и наркотики изъяты и переданы для дальнейшей проверки и расследования в участок Арад.

Израиль
