Телеканал "Кешет-12" ответил на вопрос, почему молчит Служба тыла

На фоне нарастающей напряженности между США и Ираном для многих израильтян выглядит странным то, что Служба тыла молчит.

По информации телеканала "Кешет-12" и новостной службы N12, Служба тыла в последние дни расширила подготовительную работу с местными органами власти и образовательными учреждениями.

При этом телеканал сообщил, что в Службе тыла предпочитают не обнародовать подробности проводящейся работы, считая, что "избыток информации" может вызвать ненужную панику. В ЦАХАЛе подчеркивают, что инструкции для населения будут публиковаться по мере необходимости.