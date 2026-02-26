Телеканал "Кешет-12" ответил на вопрос, почему молчит Служба тыла
время публикации: 26 февраля 2026 г., 00:22 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 00:26
На фоне нарастающей напряженности между США и Ираном для многих израильтян выглядит странным то, что Служба тыла молчит.
По информации телеканала "Кешет-12" и новостной службы N12, Служба тыла в последние дни расширила подготовительную работу с местными органами власти и образовательными учреждениями.
При этом телеканал сообщил, что в Службе тыла предпочитают не обнародовать подробности проводящейся работы, считая, что "избыток информации" может вызвать ненужную панику. В ЦАХАЛе подчеркивают, что инструкции для населения будут публиковаться по мере необходимости.
