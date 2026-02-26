"Кан": Иран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,6%

Новостная служба корпорации "Кан" передала, что на третьем раунде переговоров, которые состоятся в Женеве, Иран согласится снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,6%, что близко к уровню, согласованному в предыдущем ядерном соглашении 2015 года. При этом он откажется вывезти запасы урана в другую страну.

"Кан" сообщает, что эта информация была получена от "арабского дипломата одной из стран региона", который ознакомился с положениями черновика документа, который иранцы представят 26 февраля в Женеве.

Израильские СМИ отмечают, что Иран не согласен обсуждать свою ракетную программу, заявляя, что баллистические ракеты служат для самообороны страны.