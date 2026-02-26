Рубио: Иран "представляет серьезную угрозу" для США

Накануне очередного раунда переговоров с Ираном, который пройдет 26 февраля в Женеве, госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлениями по иранской угрозе.

Рубио заявил, что Иран "представляет серьезную угрозу" для Соединенных Штатов и остается ею "уже очень долгое время". По его словам, Тегеран "сейчас не обогащает уран, но пытается дойти до момента, когда сможет это делать", а также развивает вооружения, которые, как выразился Рубио, "предназначены для атаки на Америку", включая попытки создать межконтинентальные баллистические ракеты.

Комментируя предстоящие переговоры в Женеве, Рубио охарактеризовал их как "еще одну возможность поговорить", подчеркнув, что в центре повестки будет ядерная программа. Он также назвал "большой проблемой" позицию Тегерана, который отказывается обсуждать баллистические ракеты.

На фоне подготовки к переговорам The Wall Street Journal, со ссылкой на дипломатов и экспертов, отмечает, что иранская ядерная программа "не продвинулась существенно" после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, в ходе которой американские ВВС атаковали три ключевые ядерные объекта Ирана.

Ранее новостная служба корпорации "Кан" передала, что на третьем раунде переговоров, которые состоятся в Женеве, Иран согласится снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,6%, что близко к уровню, согласованному в предыдущем ядерном соглашении 2015 года. При этом он откажется вывезти запасы урана в другую страну. "Кан" сообщает, что эта информация была получена от "арабского дипломата одной из стран региона", который ознакомился с положениями черновика документа, который иранцы представят в Женеве.

Израильские СМИ отмечают, что Иран не согласен обсуждать свою ракетную программу, заявляя, что баллистические ракеты служат для самообороны страны.