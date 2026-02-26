x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 06:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 06:40
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Рубио: Иран "представляет серьезную угрозу" для США

США
Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 26 февраля 2026 г., 01:45 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 05:26
Рубио: Иран "представляет серьезную угрозу" для США
Jonathan Ernst/Pool photo via AP

Накануне очередного раунда переговоров с Ираном, который пройдет 26 февраля в Женеве, госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлениями по иранской угрозе.

Рубио заявил, что Иран "представляет серьезную угрозу" для Соединенных Штатов и остается ею "уже очень долгое время". По его словам, Тегеран "сейчас не обогащает уран, но пытается дойти до момента, когда сможет это делать", а также развивает вооружения, которые, как выразился Рубио, "предназначены для атаки на Америку", включая попытки создать межконтинентальные баллистические ракеты.

Комментируя предстоящие переговоры в Женеве, Рубио охарактеризовал их как "еще одну возможность поговорить", подчеркнув, что в центре повестки будет ядерная программа. Он также назвал "большой проблемой" позицию Тегерана, который отказывается обсуждать баллистические ракеты.

На фоне подготовки к переговорам The Wall Street Journal, со ссылкой на дипломатов и экспертов, отмечает, что иранская ядерная программа "не продвинулась существенно" после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, в ходе которой американские ВВС атаковали три ключевые ядерные объекта Ирана.

Ранее новостная служба корпорации "Кан" передала, что на третьем раунде переговоров, которые состоятся в Женеве, Иран согласится снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,6%, что близко к уровню, согласованному в предыдущем ядерном соглашении 2015 года. При этом он откажется вывезти запасы урана в другую страну. "Кан" сообщает, что эта информация была получена от "арабского дипломата одной из стран региона", который ознакомился с положениями черновика документа, который иранцы представят в Женеве.

Израильские СМИ отмечают, что Иран не согласен обсуждать свою ракетную программу, заявляя, что баллистические ракеты служат для самообороны страны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 февраля 2026

"Кан": Иран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,6%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 февраля 2026

США расширили санкции против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 февраля 2026

AFP: "Хизбалла" не будет вмешиваться в случае "ограниченного" удара США по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 февраля 2026

Делегация Ирана вылетела в Женеву на переговоры