Офицер ЦАХАЛа был травмирован в Хевроне автомобилем, которым управлял психически больной

Офицер ЦАХАЛа получил легкие травмы минувшей ночью на военном посту в Хевроне, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По данным радиостанции, гражданин Израиля, страдающий психическим заболеванием, самовольно вошел на территорию поста. Когда он попытался скрыться, управляя автомобилем, машина задела заместителя командира взвода.

Нарушителя задержала полиция. После допроса он был освобожден.

Пострадавшему офицеру госпитализация не потребовалась.