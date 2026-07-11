Источники: ЦАХАЛ активизировал атаки на юге Ливана

Ливанские источники, в том числе ассоциированные с "Хизбаллой" каналы "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", сообщают о серии атак ЦАХАЛа на юге Ливана, осуществленных в субботу, 11 июля. Отмечается, что ЦАХАЛ активизировал свои действия на юге Ливана на фоне возобновившихся переговоров по урегулированию между США и Ираном.

За последние часы поступало несколько сообщений об израильских атаках. Ливанские источники передавали, что БПЛА ЦАХАЛа выпустил две ракеты по целям в Табите, в провинции Набатия; что ЦАХАЛ с воздуха атаковал цели в Хуле и Кфар-Тебните; что ЦАХАЛ применил светошумовые гранаты в Мансури, есть пострадавшие.

Также заявлялось, что в Бинт-Джебейле ЦАХАЛом ведутся работы по сносу зданий. Сообщалось о действиях израильских военных на окраине Кфар-Румманы, на юге Ливана.

В ночь на 11 июля сообщений о боевых действиях в Ливане не поступало. Накануне вечером сообщалось об ударах по туннелю в районе хребта Али-Тахер в Ливане и ликвидации террориста "Хизбаллы". Кроме того, сообщалось об атаке беспилотника в деревне Набатия аль-Фука примерно в том же районе.