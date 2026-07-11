NYT: удары Израиля по сталелитейным заводам Ирана – законные военные цели?

Израиль в ходе шестинедельной войны (февраль-апрель 2026 года) неоднократно атаковал крупнейшие сталелитейные предприятия Ирана, заявляя, что они обеспечивали доходы "Корпусу стражей исламской революции" и поставляли материалы для производства вооружений. Однако удары одновременно нанесли тяжелый ущерб гражданской промышленности и источникам заработка миллионов иранцев, пишет корреспондент New York Times Йегане Торбати.

27 марта, а затем повторно через несколько дней израильская авиация нанесла удары по сталелитейным заводам "Мобараке" под Исфаханом и "Хузестан" в Ахвазе. Иранские СМИ сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры и остановке производственных линий. Израильские источники заявляли, что предприятия частично контролировались КСИР и являлись частью военно-промышленной инфраструктуры Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отмечал, что эти удары резко сократили возможности Ирана по производству стали и лишили КСИР значительной части доходов.

Сталелитейная промышленность приносила Ирану миллиарды долларов в год, в том числе за счет экспорта, а предприятие "Хузестан" ранее было включено США в санкционные списки.

При этом NYT отмечает, что "Мобараке" и аналогичные компании отражают двойственную структуру иранской экономики. Руководство страны и силовые структуры тесно связаны с крупнейшими прибыльными предприятиями, однако те же заводы обеспечивают работой обычных граждан и поддерживают целые отрасли, независимо от политических взглядов сотрудников.

После серии ударов администрация завода "Мобараке" объявила о полной остановке производственных линий. Представитель завода "Хузестан" сообщил, что были повреждены все основные модули и сталеплавильные печи, а восстановление производства может занять от шести месяцев до года.

Публикация NYT ставит вопрос о том, могли ли эти предприятия считаться законными военными целями. Согласно международному гуманитарному праву, гражданский объект может стать военной целью, если он вносит эффективный вклад в военные действия и его уничтожение дает определенное военное преимущество. Однако атакующая сторона обязана соблюдать принцип соразмерности и учитывать ожидаемый ущерб гражданскому населению. Израиль заявлял о связи предприятий с КСИР и производством вооружений, но масштаб последствий для гражданской экономики делает правовую оценку таких ударов неоднозначной, пишет NYT.