Иранский источник: Тегеран не вернется к переговорам, пока США не изменят свою позицию

Иран не возобновит переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своих нынешних позиций, заявил иранский источник, цитируемый агентством Fars, ассоциированным с "Корпусом стражей исламской революции". При этом подчеркивается, что иранская сторона не просила американцев о возобновлении переговорного процесса.

Другие подробности и условия, которые Тегеран считает необходимыми для возвращения к переговорам, пока не приводятся.

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Ирана публично признать, что Ормузский пролив открыт для судоходства, и обязаться прекратить обстрелы коммерческих судов. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на трех американских официальных лиц. По их словам, требование было передано Тегерану как напрямую, так и через региональных посредников.

В Вашингтоне утверждают, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно открывая огонь по торговым судам в Ормузском проливе и вблизи него. Эти инциденты привели к нескольким обменам ударами и поставили под угрозу хрупкие договоренности, после чего Трамп заявил, что прекращение огня фактически завершилось.

Американские официальные лица считают, что неспособность Ирана выполнить относительно простое обязательство ставит под сомнение возможность реализации более сложного соглашения по ядерной программе.

В субботу, 11 июля, в Маскате проходит встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Американская сторона рассчитывает, что по итогам переговоров Тегеран объявит об открытии всех судоходных каналов в проливе, подтвердит бесплатный проход и пообещает прекратить огонь по судам. Один из представителей США заявил, что в случае отказа Иран столкнется с "жесткими последствиями", добавив: "Если завтра это не будет их позицией, день для них будет не лучшим".