В Иерихоне ночью спасли трех израильтянок, незаконно въехавших в город

Сотрудники гражданской администрации ночью эвакуировали из центра Иерихона военнослужащую срочной службы. Предварительное расследование показало, что она въехала в город вместе с арабом – гражданином Израиля, чтобы принять участие в праздновании дня рождения, пишет Ynet.

Несколько часов спустя из района вилл в Иерихоне были эвакуированы еще две израильтянки. Они рассказали прибывшим к ним сотрудникам сил безопасности, что приехали в город на встречу с друзьями, с которыми познакомились во время поездки по Синайскому полуострову.

Въезд граждан Израиля на территорию Иерихона, находящуюся под контролем Палестинской администрации, запрещен и может представлять опасность для жизни. ЦАХАЛ и гражданская администрация неоднократно призывали израильтян не въезжать в такие районы без специального разрешения и координации с силами безопасности.