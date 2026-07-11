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Израиль

В Иерихоне ночью спасли трех израильтянок, незаконно въехавших в город

Иудея и Самария
время публикации: 11 июля 2026 г., 11:51 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 12:11
В Иерихоне ночью спасли трех израильтянок, незаконно въехавших в город
Фото NEWSru.co.il

Сотрудники гражданской администрации ночью эвакуировали из центра Иерихона военнослужащую срочной службы. Предварительное расследование показало, что она въехала в город вместе с арабом – гражданином Израиля, чтобы принять участие в праздновании дня рождения, пишет Ynet.

Несколько часов спустя из района вилл в Иерихоне были эвакуированы еще две израильтянки. Они рассказали прибывшим к ним сотрудникам сил безопасности, что приехали в город на встречу с друзьями, с которыми познакомились во время поездки по Синайскому полуострову.

Въезд граждан Израиля на территорию Иерихона, находящуюся под контролем Палестинской администрации, запрещен и может представлять опасность для жизни. ЦАХАЛ и гражданская администрация неоднократно призывали израильтян не въезжать в такие районы без специального разрешения и координации с силами безопасности.

Израиль
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