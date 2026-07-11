США: Ормузский пролив должен быть открыт. Axios: Ирану дан срок до конца субботы

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Ирана публично признать, что Ормузский пролив открыт для судоходства, и обязаться прекратить обстрелы коммерческих судов. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на трех американских официальных лиц. По их словам, требование было передано Тегерану как напрямую, так и через региональных посредников.

В Вашингтоне утверждают, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно открывая огонь по торговым судам в Ормузском проливе и вблизи него. Эти инциденты привели к нескольким обменам ударами и поставили под угрозу хрупкие договоренности, после чего Трамп заявил, что прекращение огня фактически завершилось.

Американские официальные лица считают, что неспособность Ирана выполнить относительно простое обязательство ставит под сомнение возможность реализации более сложного соглашения по ядерной программе.

В субботу, 11 июля, в Маскате проходит встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Американская сторона рассчитывает, что по итогам переговоров Тегеран объявит об открытии всех судоходных каналов в проливе, подтвердит бесплатный проход и пообещает прекратить огонь по судам. Один из представителей США заявил, что в случае отказа Иран столкнется с "жесткими последствиями", добавив: "Если завтра это не будет их позицией, день для них будет не лучшим".

По словам американских официальных лиц, ранее на этой неделе представители Ирана сами вышли на связь после двух дней вооруженных столкновений и предложили продолжить переговоры. В Вашингтоне полагают, что внутри иранского руководства идет борьба между сторонниками соглашения и радикальными силами, стремящимися сохранить контроль над судоходством в проливе. В МИД Ирана, однако, отрицают, что Тегеран просил о переговорах с США, утверждая, что согласился на обсуждение по просьбе катарских посредников.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сообщил Тегерану о прекращении действия перемирия, однако согласился продолжить переговоры. "Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились", – написал Трамп в Truth Social, подчеркнув при этом, что США "недвусмысленно" дали понять иранской стороне: режим прекращения огня больше не действует.

CNN со ссылкой на дипломатический источник сообщал, что катарские посредники прибыли в Иран для встреч с представителями властей. По данным телеканала, визит был согласован с США. Американский чиновник пояснял CNN, что стратегия администрации Трампа заключается в том, чтобы после военных ударов взять паузу, не допустить дальнейшей эскалации и сохранить возможность для дипломатии.

При этом CNN опубликовал и проанализировал спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что Иран, вероятно, пытается восстановить свои ядерные объекты.

Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с обострением обстановки в Ормузском проливе. В частности, меры коснулись финансиста Али Ансари. По данным американского минфина, он присваивал госсредства, использовал их за пределами Ирана в интересах иранских руководителей. Кроме того, под санкциями оказались несколько иранских предприятий по обмену валюты.

На фоне новых американских санкций министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в X, что Тегеран, в отличие от Вашингтона, "до сих пор сдерживал обещания". Он обвинил министра финансов США в нарушении пункта 9 меморандума о взаимопонимании, согласно которому до окончательного соглашения США и Иран должны сохранять статус-кво: Иран – по своей ядерной программе, США – по санкциям и размещению дополнительных сил в регионе. "Проверка реальности: возможно только взаимное соблюдение", – написал Аракчи.

Ранее New York Post со ссылкой на источники в администрации США писала, что Вашингтон готов продолжать возобновленную военную кампанию против Ирана в течение нескольких дней или даже недель, если Тегеран продолжит атаки на суда в Ормузском проливе и за его пределами.

Трамп, возвращаясь с саммита NATO в Турции, заявил журналистам, что не знает, перерастет ли ситуация в полномасштабную войну, но добавил, что США "выиграли бы ее очень быстро". По его словам, Иран атаковал три судна, а не два, и американский ответ был несоразмерно жестким: "Каждый раз, когда они ударят нас, мы ударим их в двадцать раз сильнее".

CENTCOM ранее опроверг утверждения иранских государственных СМИ о том, что проход через Ормузский пролив якобы разрешен только по маршрутам, определяемым Ираном. В Центральном командовании США заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и отметили, что с начала мая американские силы содействовали безопасному проходу более 800 торговых судов и перевозке 380 миллионов баррелей нефти через этот ключевой международный морской коридор.

Вечером 9 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Среди прочих тем обсуждался Иран. Ранее "Кан-11" сообщал, что Израиль готов атаковать Иран и ожидает решения Трампа.