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СБС ВСУ: в Азовском море были атакованы десятки судов российского "теневого флота"

Война в России
Беспилотники
время публикации: 11 июля 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 12:46
СБС ВСУ: в Азовском море были атакованы десятки судов российского "теневого флота"
t.me/robert_magyar

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о поражении 76 судов российского "теневого флота" в Азовском море в течение неполной недели, более трети из них – минувшей ночью, передает "Интерфакс-Украина".

"28 судов теневого де-флота РФ поражены за ночь 11 июля в Азовском море "Птахами" СБС. Всего в течение шести суток (06-11.07.26) поражено 76 судов… Теневой нефтяной флот заметно редеет, неделя дефолта продолжается. Похоже, движение через Керченский пролив остановлено", – написал Бровди в телеграм-канале 11 июля.

Он уточнил, что в ночь на субботу СБС нанесли удары по 21 танкеру, четырем буксирам, двум сухогрузам и одному спецплавсредству, находившимся в акватории Азовского моря. По словам командующего СБС, зафиксировано 73 результативных попадания.

"Всего в течение ночи в оперативной глубине противника, в Крыму и южной части ВОТ, отработаны 53 законные военные цели, в том числе флот и энергоузлы. Операция "Крымский рубильник off" бессрочная… Технологическое унижение империи продолжается. Она падет через Крым", – сообщил Бровди, добавив, что "Крым откормим и отстроим".

Мир
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