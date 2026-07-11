США вложат около $850 млн в создание лазерного оружия против ракет и БПЛА

Министерство войны США заключило соглашения с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight на разработку и серийное производство мощных лазерных комплексов, предназначенных для уничтожения беспилотников и крылатых ракет. Первоначальная стоимость контрактов в рамках программы Joint Laser Weapon Systems (JLWS) составляет 86 миллионов долларов, а общий финансовый лимит программы достигает 847 миллионов долларов.

На первом этапе предполагается создать контейнерные лазерные установки мощностью около 150 киловатт. В дальнейшем мощность систем планируется увеличить до 300-500 киловатт – уровня, который в Пентагоне считают необходимым для надежного перехвата крылатых ракет. Комплексы должны быть приспособлены для размещения как на наземных, так и на морских платформах.

Лазерное оружие рассматривается как один из элементов создаваемой администрацией Дональда Трампа системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Его основными преимуществами считаются практически неограниченный боезапас при наличии электроэнергии и значительно меньшая стоимость одного перехвата по сравнению с применением зенитных ракет.

Компании nLIGHT и Lockheed Martin участвовали в демонстрации оружия направленной энергии, состоявшейся 23 июня на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Министру войны Питу Хегсету и его заместителю по исследованиям и разработкам Эмилю Майклу показали пять лазерных и микроволновых систем мощностью от 20 до 300 киловатт. Среди них был созданный Lockheed Martin 300-киловаттный комплекс Valkyrie. Позднее Хегсет заявил, что видел, как лазерное оружие "напрочь останавливало приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты".

Израиль опередил США в развертывании лазерной системы противовоздушной обороны. 28 декабря 2025 года концерн Rafael и управление оборонных исследований и разработок министерства обороны передали ВВС ЦАХАЛа первый серийный комплекс "Маген Ор" (Iron Beam, "Железный луч"). Система мощностью около 100 киловатт предназначена для перехвата беспилотников, ракет и минометных снарядов на расстоянии до нескольких километров. В марте 2026 года ЦАХАЛ официально подтвердил первое боевое применение такой лазерной системы, переименованной в "Ор Эйтан" (в честь капитана Эйтана Ицхака Остера, офицера спецназа "Эгоз", погибшего 2 октября 2024 года в бою на юге Ливана).