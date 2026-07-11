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Ближний Восток

Моджтаба Хаменеи: иранский народ требует мести, она будет осуществлена

Иран
Война с Ираном
время публикации: 11 июля 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 13:49
Моджтаба Хаменеи: иранский народ требует мести, она будет осуществлена
AP Photo/Hadi Mizban

Иранские государственные СМИ распространили обращение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сына ликвидированного 28 февраля рахбара Али Хаменеи.

"Месть – это требование народа, и она непременно будет осуществлена", – говорится в письменном послании Хаменеи. При этом подчеркивается, что речь идет не только о мести за смерть рахбара, но и за гибель множества других иранцев в ходе войны против Израиля и США.

Моджтаба Хаменеи поблагодарил миллионы иранцев и иракцев, принявших участие в траурных церемониях похорон Али Хаменеи и других членов его семьи.

Напомним, что сам Моджтаба Хаменеи не присутствовал и на похоронах отца.

Судя по имеющимся данным, Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен при ударе 28 февраля. "Корпус стражей исламской революции" утверждает, что он жив и продолжает принимать решения.

Ближний Восток
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