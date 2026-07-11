WP: после похорон Хаменеи руководство Ирана испытывает терпение Трампа, рискуя возобновлением войны

Иранское руководство после похорон бывшего верховного лидера Али Хаменеи заняло более жесткую позицию в отношении США и, по всей видимости, рассчитывает, что президент Дональд Трамп, несмотря на угрозы, постарается избежать возвращения к полномасштабной войне, пишет корреспондент Washington Post Сюзанна Джордж.

Участившиеся нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе вызвали ответные американские удары, перемирие фактически было сорвано. После атак на три судна США поразили более 170 объектов – значительно больше, чем в ходе предыдущих операций после заключения соглашения. Атакована была и гражданская инфраструктура, включая мост на севере страны и железнодорожная линия между Тегераном и Мешхедом.

При этом в Тегеране после заявления Трампа о том, что режим прекращения огня больше не действует, не наблюдалось признаков паники. Возобновилось обычное движение транспорта, международный аэропорт продолжал работу, а жители называли удары и угрозы "новой нормальностью".

Основной зоной противостояния стал Ормузский пролив. Тегеран отказывается гарантировать проход торговых судов без согласования с иранской стороной. Представители иранского руководства утверждают, что США не смогли военным путем лишить Иран контроля над проливом и не добьются этого путем давления в рамках договоренностей.

Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил в письменном обращении, что месть за гибель его отца является "требованием народа" и обязательно будет осуществлена. Во время траурных мероприятий звучали призывы отказаться от переговоров с США и отомстить за погибших. Хаменеи так и не появился на публике после сообщения о его назначении, что продолжает вызывать вопросы о реальном распределении власти в стране.

Американские официальные лица заявили, что Иран объяснил последние нападения на суда действиями неподконтрольного подразделения КСИР. Вашингтон ожидает от Тегерана публичного заявления о полном открытии пролива и обязательства прекратить огонь по коммерческим судам. Одновременно при посредничестве Катара продолжаются закрытые контакты о более широком соглашении.

Washington Post отмечает, что жесткая линия иранского руководства сопряжена с серьезными внутренними рисками. В одном только Тегеране повреждены или уничтожены более 44 тысяч жилых помещений, а стоимость восстановления страны иранские власти оценивают не менее чем в 270 миллиардов долларов. После новой эскалации США уже отменили послабление, позволявшее Ирану продавать нефть за доллары, и ввели дополнительные санкции против финансового сектора.