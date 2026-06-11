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Израиль

Внимание, розыск: пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно

Розыск
время публикации: 11 июня 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 07:31
Внимание, розыск: пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно. Ранним утром он вышел из дома, и его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см, седые волосы, карие глаза. По всей видимости, был одет в куртку.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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