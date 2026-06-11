Внимание, розыск: пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно. Ранним утром он вышел из дома, и его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см, седые волосы, карие глаза. По всей видимости, был одет в куртку.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100.