Внимание, розыск: пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно
время публикации: 11 июня 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 07:31
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 62-летний Эрез Хаджаби из Кирьят-Оно. Ранним утром он вышел из дома, и его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 см, седые волосы, карие глаза. По всей видимости, был одет в куртку.
Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100.