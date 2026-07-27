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Израиль

Юрсоветник правительства призвала заморозить закон о выводе МАХАШ из подчинения прокуратуры

Законы
Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 27 июля 2026 г., 20:11 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 20:14
Юрсоветник правительства призвала заморозить закон о выводе МАХАШ из подчинения прокуратуры
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Гали Баарав-Миара
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обнародовала свое заключение, в котором призывала БАГАЦ издать временное распоряжение о замораживании закона о выводе МАХАШ из подчинения прокуратуры до окончания рассмотрения поданных против него петиций.

По ее мнению, подчинение МАХАШ министру юстиции создаст зависимость следственного органа от политического руководства и может привести к вмешательству "в неудобные властям расследования". Баарав-Миара также предупредила, что закон способен негативно повлиять на расследование случаев применения силы во время протестов и на свободу прессы.

Израиль
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