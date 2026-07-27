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Мир

Трамп против Нетаниягу: "Никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты"

Турция
Вооружения
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 июля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 20:44
Трамп против Нетаниягу: "Никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты"
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Трамп против Нетаниягу: "Никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты"
AP Photo/Alex Brandon

Накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается выполнять просьбу израильского лидера не поставлять Турции новейшие боевые самолеты F-35.

"Никто не будет говорить мне, что продавать. Турция – потрясающий союзник, которая сделала в регионе много хорошего, в том числе – в Сирии. Турецкие власти – не большие поклонники Израиля, но наши двусторонние отношения остаются глубокими", – сказал Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One.

Ранее в беседе с журналистом Axios Бараком Равидом американский президент заявил, что решил приостановить удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс, но готов возобновить военную операцию в еще большем масштабе, если дипломатия не приведет к успеху. "Времени не очень много. Или соглашение будет достигнуто сейчас, или его не будет", – добавил он.

Мир
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