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Израиль

Сбой в системе Eurocontrol приведет к задержке авиарейсов в аэропорту "Бен-Гурион"

Транспорт
Авиация
время публикации: 27 июля 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 21:52
Сбой в системе Eurocontrol приведет к задержке авиарейсов в аэропорту "Бен-Гурион"
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Сбой в системе Eurocontrol приведет к задержке авиарейсов в аэропорту "Бен Гурион"
Yossi Aloni/FLASH90

Технический сбой в системах управления Eurocontrol, координирующей воздушное движение в Европе, может негативно сказаться на расписании аэропорта "Бен-Гурион".

Управление аэропортов Израиля вечером 27 июля сообщило, что техническая неисправность в Брюсселе может привести к задержкам рейсов из Европы в Израиль и из Израиля в европейские страны. Изменения в расписании возможны уже в ближайшие часы.

Пассажирам рекомендуется не полагаться только на первоначально указанное время вылета и прибытия, а проверять статус рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Израиль
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