Сбой в системе Eurocontrol приведет к задержке авиарейсов в аэропорту "Бен-Гурион"

Технический сбой в системах управления Eurocontrol, координирующей воздушное движение в Европе, может негативно сказаться на расписании аэропорта "Бен-Гурион".

Управление аэропортов Израиля вечером 27 июля сообщило, что техническая неисправность в Брюсселе может привести к задержкам рейсов из Европы в Израиль и из Израиля в европейские страны. Изменения в расписании возможны уже в ближайшие часы.

Пассажирам рекомендуется не полагаться только на первоначально указанное время вылета и прибытия, а проверять статус рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.