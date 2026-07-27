Впервые с начала пилотной программы армия Ливана обнаружила склад оружия "Хизбаллы"

Армия Ливана уведомила представителей механизма координации между США, Ливаном и Израилем об обнаружении склада оружия "Хизбаллы" в одном из районов, включенных в пилотную программу в рамках соглашения о прекращении огня.

Это первый случай с момента запуска пилотной программы, когда ливанские военные самостоятельно обнаружили объект террористической организации.

Израильский телеканал "Кан-11" отмечает, что дипломатические источники считают произошедшее свидетельством эффективности действующего механизма и шагом, который может способствовать дальнейшему участию армии Ливана в разоружении "Хизбаллы".

Вечером 27 июля министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи заявил, что ливанская армия обладает необходимыми возможностями и ее задача – распространить свой контроль на весь юг и всю остальную территорию Ливана. По его словам, Бейрут рассчитывает на Вашингтон, который должен обеспечить соблюдение договоренностей Израилем. Говоря о "Хизбалле", Раджи подчеркнул, что ее военное и политическое крылья нельзя рассматривать отдельно друг от друга до полного разоружения организации.