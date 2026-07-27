Посольство США ограничило поездки своих сотрудников в Иудею и Самарию

Посольство США в Иерусалиме временно ограничило личные поездки сотрудников американского правительства и членов их семей в Иудею и Самарию.

Решение принято в связи с опасениями в сфере безопасности и усилением нестабильности в регионе. Ограничение будет действовать до среды, 29 июля.

Распоряжение касается только сотрудников правительства США и членов их семей, а не всех американских граждан.