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Израиль

Посольство США ограничило поездки своих сотрудников в Иудею и Самарию

США
Иудея и Самария
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:03
Посольство США ограничило поездки своих сотрудников в Иудею и Самарию
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Посольство США ограничило поездки своих сотрудников в Иудею и Самарию
Yonatan Sindel/Flash90

Посольство США в Иерусалиме временно ограничило личные поездки сотрудников американского правительства и членов их семей в Иудею и Самарию.

Решение принято в связи с опасениями в сфере безопасности и усилением нестабильности в регионе. Ограничение будет действовать до среды, 29 июля.

Распоряжение касается только сотрудников правительства США и членов их семей, а не всех американских граждан.

Израиль
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