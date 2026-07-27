Посольство США ограничило поездки своих сотрудников в Иудею и Самарию
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:03
Посольство США ограничило поездки своих сотрудников в Иудею и Самарию
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Посольство США в Иерусалиме временно ограничило личные поездки сотрудников американского правительства и членов их семей в Иудею и Самарию.
Решение принято в связи с опасениями в сфере безопасности и усилением нестабильности в регионе. Ограничение будет действовать до среды, 29 июля.
Распоряжение касается только сотрудников правительства США и членов их семей, а не всех американских граждан.
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