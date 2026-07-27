x
27 июля 2026
|
последняя новость: 20:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 июля 2026
|
27 июля 2026
|
последняя новость: 20:52
27 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Во всей Франции недостаточно пожарных": в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса

Франция
Пожары
время публикации: 27 июля 2026 г., 20:07 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 20:16
"Во всей Франции недостаточно пожарных": в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса
0:00 0:00
"Во всей Франции недостаточно пожарных": в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса
AP Photo/Emma Da Silva

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал беспрецедентным масштаб пожара, бушующего в Жиронде. Полностью выгорело около 42000 гектаров леса, фронт огня находится в 15 километрах от Бордо. Продолжаются массовые эвакуации.

"Он живет своей жизнью – абсолютно непредсказуемой. Подпитывает сам себя и распространяется во всех направлениях. Этот пожар очень тяжело взять под контроль", – заявил министр.

"Невозможно поставить пожарную машину на каждые 100 или 300 метров. Для этого у нас недостаточно пожарных и недостаточно техники. Думаю, что и во всей Франции их недостаточно", – цитирует BBC президента департамента Жиронда Жана-Люка Глейза.

Огромен и ущерб, нанесенный животному миру. "Потери просто огромные. Точную оценку давать пока рано, но они будут просто катастрофическими", – заявила министр экологии Моник Барбю.

Вечером 27 июля в зону бедствия прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он проводит встречи с пожарными и получает отчет о ситуации.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2026

Пожары во Франции и Испании: сотни тысяч эвакуированных, огонь подступает к Бордо
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 июля 2026

Пожары на западе Франции: 12000 эвакуированных