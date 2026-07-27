"Во всей Франции недостаточно пожарных": в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал беспрецедентным масштаб пожара, бушующего в Жиронде. Полностью выгорело около 42000 гектаров леса, фронт огня находится в 15 километрах от Бордо. Продолжаются массовые эвакуации.

"Он живет своей жизнью – абсолютно непредсказуемой. Подпитывает сам себя и распространяется во всех направлениях. Этот пожар очень тяжело взять под контроль", – заявил министр.

"Невозможно поставить пожарную машину на каждые 100 или 300 метров. Для этого у нас недостаточно пожарных и недостаточно техники. Думаю, что и во всей Франции их недостаточно", – цитирует BBC президента департамента Жиронда Жана-Люка Глейза.

Огромен и ущерб, нанесенный животному миру. "Потери просто огромные. Точную оценку давать пока рано, но они будут просто катастрофическими", – заявила министр экологии Моник Барбю.

Вечером 27 июля в зону бедствия прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он проводит встречи с пожарными и получает отчет о ситуации.