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Израиль

Глава ШАБАКа предупредил о попытках России и Китая повлиять на выборы в Израиле

ШАБАК
Выборы 2026
время публикации: 27 июля 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 20:58
Глава ШАБАКа предупредил о попытках России и Китая повлиять на выборы в Израиле
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Глава ШАБАКа предупредил о попытках России и Китая повлиять на выборы в Израиле
Olivier Fitoussi/Flash90

Глава общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини заявил на закрытом заседании подкомиссии Кнессета по разведке, что основная угроза иностранного вмешательства в предстоящие выборы в Израиле исходит от Ирана, но попытки повлиять на избирательный процесс также будут предприняты связанными с Россией и Китаем структурами. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Представители силовых ведомств и Центральной избирательной комиссии представили членам комиссии систему защиты выборов. Для проведения голосования и передачи данных планируется использовать десятки компьютерных систем, каждая из которых будет иметь ручной резервный механизм на случай технического сбоя или кибератаки.

В ходе заседания председатель комиссии Боаз Бисмут заметил, что ЦИК произвел "странные назначения". Отвечая на это, представитель ШАБАКа, сопровождавший Зини, предупредил: подрыв доверия к государственным институтам, включая избирательную комиссию, является реальной угрозой безопасности и создает благоприятные условия для попыток поставить под сомнение результаты выборов.

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