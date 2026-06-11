Внимание, розыск: пропал 14-летний Йехиэль Михаэль Хаим из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего подростка. Пропал 14-летний Йехиэль Михаэль Хаим из Рамат-Гана, большую часть времени мальчик проживает в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост 165 см, смуглый, черные волосы с пейсами, носит кипу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят связаться с полицией по телефону 100.