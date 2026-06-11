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Израиль

Внимание, розыск: пропал 14-летний Йехиэль Михаэль Хаим из Рамат-Гана

Полиция
Розыск
Иерусалим
Рамат-Ган
время публикации: 11 июня 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 10:27
Внимание, розыск: пропал 14-летний Йехиэль Михаэль Хаим из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего подростка. Пропал 14-летний Йехиэль Михаэль Хаим из Рамат-Гана, большую часть времени мальчик проживает в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост 165 см, смуглый, черные волосы с пейсами, носит кипу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят связаться с полицией по телефону 100.

Израиль
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