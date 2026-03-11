x
11 марта 2026
|
последняя новость: 10:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 10:07
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ анонсировал удары по южным пригородам Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 09:00
ЦАХАЛ анонсировал удары по южным пригородам Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение жителям Дахии в Бейруте в связи с планируемыми атаками на объекты "Хизбаллы" в районах Харет-Хрейк и Бурдж аль-Бараджне.

"В ближайшие часы Армия обороны Израиля будет действовать в районах Харет-Хрейк и Бурдж аль-Бараджне, а также внутри комплекса, расположенного к югу от шоссе Дамаск и отмеченного на карте, – сказано в этом сообщении. – Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть этот район и двигаться на восток по шоссе Дамаск".

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает опасности свою жизнь и жизнь членов своей семьи", – подчеркивается в предупреждении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

12-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует КСИР и "Хизбаллу", обстрелы из Ирана