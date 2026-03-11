ЦАХАЛ анонсировал удары по южным пригородам Бейрута

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение жителям Дахии в Бейруте в связи с планируемыми атаками на объекты "Хизбаллы" в районах Харет-Хрейк и Бурдж аль-Бараджне.

"В ближайшие часы Армия обороны Израиля будет действовать в районах Харет-Хрейк и Бурдж аль-Бараджне, а также внутри комплекса, расположенного к югу от шоссе Дамаск и отмеченного на карте, – сказано в этом сообщении. – Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть этот район и двигаться на восток по шоссе Дамаск".

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает опасности свою жизнь и жизнь членов своей семьи", – подчеркивается в предупреждении.