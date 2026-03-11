Глава полиции Ирана выступил с предупреждением для оппозиционеров

Глава полиции Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что к участникам антиправительственных манифестаций будут относиться как к врагам государства. "Наши силы в готовности, пальцы на спусковом крючке, мы будем защищать революцию", – сказал он.

"Если кто-то будет действовать так, как хотят враги, мы будем считать их уже не просто протестующими, а врагами. И будем поступать с ними, как с врагами. Они получат то, что получают враги", – добавил он.

Отметим, что американо-израильские удары по режиму аятолл на данном этапе не повлекли за собой оппозиционных выступлений в Иране. Несколько недель назад массовые оппозиционные манифестации были жестоко подавлены властями. Президент США Дональд Трамп заявил о 32000 погибших.