11 марта 2026
Ближний Восток

В Иране проходит церемония прощания с высшим военным командованием

время публикации: 11 марта 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 12:35
В Иране проходит церемония прощания с высшим военным командованием
AP Photo/Vahid Salemi

На площади Энгелаб в Тегеране проходит государственная церемония прощания с представителями иранского военного командования, которые были ликвидированы в результате американо-израильского удара 28 февраля.

В их числе Али Шамхани – секретарь "Совета обороны", один из ключевых участников процесса принятия решений в сфере безопасности и личный советник Али Хаменеи по вопросам безопасности.

Мохаммад Пакпур – командующий "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), один из руководителей "программы уничтожения Израиля".

Азиз Насирзаде – министр обороны Ирана. Ранее занимал ряд ключевых должностей, включая командующего ВВС армии Ирана и замначальника генштаба. Он отвечал за производство ракет и вооружений для иранских прокси, а также за "Организацию оборонных инноваций и исследований", продвигавшую проекты в области ядерного, биологического и химического оружия.

Мохаммад Ширази – глава военной канцелярии верховного лидера Ирана с 1989 года. В сообщении ЦАХАЛа назван ключевой фигурой, обеспечивавшей связь между высшим командованием вооруженных сил и верховным лидером.

Абдольрахим Мусави - начальник Генерального штаба иранских вооруженных сил.

Отметим, что до сих пор не объявлена дата прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, также ликвидированным 28 февраля. Согласно первоначальному плану, трехдневные траурные мероприятия должны были начаться 4 марта в мечети имама Хомейни и завершиться погребением в родном городе главы исламской революции – Мешхеде.

