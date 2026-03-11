Новый законопроект позволит Путину направлять войска в страны, где преследуют россиян

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, наделяющий органы государственной власти правом по решению президента принимать меры по защите россиян, столкнувшихся с судебным преследованием за рубежом.

Как пишет агентство "Интерфакс", российские власти получат возможность экстерриториального использования вооруженных сил для защиты граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования в других государствах.

Согласно сопроводительной записке, речь идет о решениях в сфере судопроизводства "другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций".

Действующий сейчас федеральный закон "О безопасности", позволяет президенту РФ принимать меры по защите России и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

Закон делает особенно уязвимыми граничащие с Россией балтийские государства, которые Россия обвиняет в преследовании своих граждан. Несколько месяцев назад спецслужбы Германии предупреждали о возможности провокации по крымскому образцу с последующим военным вторжением.