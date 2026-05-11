Банк Израиля: расширение городских дорог нивелируется покупкой лишних автомобилей

Исследование Банка Израиля показало, что расширение дорожной сети в городских районах имеет краткосрочный эффект снижения загруженности.

Согласно исследованию, увеличение пропускной способности дорожной сети на 10% в городских районах приводит к росту общего объёма поездок на автомобилях примерно на 7,5% в тех же районах.

В агломерациях (Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Беэр-Шева) рост общего объема поездок достигает 10%, а в неурбанизированных районах – 1,2%.

Исследование основано на данных об изменении дорожной сети Израиля в период с 2015 по 2019 год с использованием подробных административных данных примерно о 3,2 млн израильтян, а также информации о владении автомобилями, пробеге и пространственных характеристиках дорожной сети страны.

Согласно исследованию, рост объема поездок обусловлен прежде всего увеличением числа автомобилей в собственности домохозяйств, а не значительным ростом интенсивности использования уже существующих машин.

Особенно выделялась группа молодых семей с низким и средним уровнем дохода (примерно 5–7,5 тыс. шекелей на взрослого члена семьи), которые после улучшения дорожной доступности решают приобрести второй автомобиль.