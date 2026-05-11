Нетаниягу: "Почему они против назначения Гофмана? Потому что он репатриант из Советского Союза?"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отчитал действующего главу "Мосада" Давида Барнеа за то, что тот направил юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре письмо, в котором выступил против назначения бригадного генерала Романа Гофмана своим преемником. Барнеа утверждал, что Гофман не может возглавить "Мосад" из-за его роли в деле подростка Ури Эльмакайса.

Барнеа пояснил, что сам обратился к юридической советнице, чтобы его позиция была представлена судьям Верховного суда (БАГАЦа) накануне слушания петиций против назначения Романа Гофмана. Юридическая советница, в свою очередь, сообщила суду, что петиции следует удовлетворить, поскольку дело Эльмакайса бросает "тяжелую тень" на моральный облик кандидата.

Вечером 11 мая Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором заявил, что "главу "Мосада" может назначать исключительно премьер-министр. "Согласно закону, "Мосад" и ШАБАК подчиняются напрямую премьер-министру. Именно премьер-министр назначает их руководителей. Не юридическая советница, не БАГАЦ и не СМИ", – говорит Нетаниягу. Он называет Романа Гофмана бесстрашным героем, одним из самых уважаемых оперативных командиров в ЦАХАЛе.

מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. רומן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל - והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל. pic.twitter.com/0TEIy5736i — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 11, 2026

"7 октября Роман бросился из своего дома в Ашдоде в сторону приграничных с Газой районов. На перекрестке Шаар а-Негев он столкнулся с террористами ХАМАСа, вступил в бой, ликвидировал террористов и был тяжело ранен. Он обладает мужеством, инициативностью, решительностью и военной смекалкой, но прежде всего у него есть независимое мышление и высочайшее чувство ответственности за безопасность Израиля. Такие люди должны стоять во главе "Мосада". Именно поэтому я выбрал его", – заявил премьер-министр.

После этого он задается вопросом, почему назначение Гофмана встретило мощное противодействие: "Так почему же они пытаются его дисквалифицировать? Потому что он не из их клики? Потому что Роман репатриировался из Советского Союза? Из-за политических соображений? Из-за того, что он мой военный секретарь? Роман выбран мной, премьер-министром, на пост следующего главы Ведомства разведки и специальных задач Государства Израиль, и он будет вести "Мосад" от свершения к свершению".

Три недели назад Ури Эльмакайс, который, по его версии, в 17-летнем возрасте был задействован подчиненными генерала Романа Гофмана в рамках армейской операции влияния, подал в БАГАЦ петицию против решения комиссии Груниса одобрить назначение Гофмана на пост главы "Мосада". К петиции присоединилось "Движение за чистоту власти". Заявители попросили суд издать временный запретительный ордер, который заморозит назначение.