МИД Израиля призвал ЕС опубликовать список лиц и организаций, попавших под новые санкции

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что не получило официального списка лиц и организаций, подпадающих под действие принятых Европейским Союзом 11 мая санкций, направленных против "поселенческого насилия".

"Удивительно, но список до сих пор не опубликован. Информация, распространяющаяся по дипломатическим каналам, указывает, что список (контекст которого также не раскрывается) включает лица и организации, никак не связанные с насилием или криминальной деятельностью", – отмечается в заявлении.

"Риторика Евросоюза направлена против "поселенческого насилия". Похоже, что на практике санкциям направлена против политических взглядов, отличающихся от взглядов ЕС", – сообщает израильское внешнеполитическое ведомство.

Согласно публикации Jerusalem Post, главной мишенью санкций стало поселенческое движение "Амана". Решение Евросоюза значительно осложняет его финансовую деятельность. В списке также "Ха-Шомер ЙоШ", занимающееся охраной форпостов, и возглавляемая Бенци Гопштейном "Лехава".

Издание сообщает, что санкции введены против расположенной в поселении Ицхар йешивы "Од Йосеф Хай", а также ультраправых активистов Меира Этингера, Элишу Вереда, Баруха Марзеля и Зоара Сабаха.