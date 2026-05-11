Кнессет продлил возможность экстренного призыва до 400 тысяч резервистов по "Цав 8"
время публикации: 11 мая 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 13:53
Парламентская комиссия по внешним делам и обороне удовлетворила просьбу правительства о продлении полномочий провести экстренный призыв до 400 тысяч резервистов по повестке "Цав 8" в случае эскалации.
Полномочия продлены до 31 мая, в этот период может быть осуществлен экстренный призыв резервистов. В данном случае речь не идет о единовременной мобилизации всех 400 тысяч. Комиссией установлен максимум, который может быть призван при оперативной необходимости.
