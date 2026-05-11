Израиль

Кнессет продлил возможность экстренного призыва до 400 тысяч резервистов по "Цав 8"

Кнессет
Правительство
Резервисты
время публикации: 11 мая 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 13:53
Tsafrir Abayov/Flash90

Парламентская комиссия по внешним делам и обороне удовлетворила просьбу правительства о продлении полномочий провести экстренный призыв до 400 тысяч резервистов по повестке "Цав 8" в случае эскалации.

Полномочия продлены до 31 мая, в этот период может быть осуществлен экстренный призыв резервистов. В данном случае речь не идет о единовременной мобилизации всех 400 тысяч. Комиссией установлен максимум, который может быть призван при оперативной необходимости.

