Кнессет продлил возможность экстренного призыва до 400 тысяч резервистов по "Цав 8"

Парламентская комиссия по внешним делам и обороне удовлетворила просьбу правительства о продлении полномочий провести экстренный призыв до 400 тысяч резервистов по повестке "Цав 8" в случае эскалации.

Полномочия продлены до 31 мая, в этот период может быть осуществлен экстренный призыв резервистов. В данном случае речь не идет о единовременной мобилизации всех 400 тысяч. Комиссией установлен максимум, который может быть призван при оперативной необходимости.