Автомобиль сбил пешехода возле перекрестка Мигдаль, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 11 мая 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 11:39
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на шоссе 807 в районе перекрестка Мигдаль. Автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте примерно 30 лет.
Пострадавшему оказали неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей. Сообщается, что состояние пострадавшего нестабильное.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2026