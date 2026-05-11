Автомобиль сбил пешехода возле перекрестка Мигдаль, пострадавший в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на шоссе 807 в районе перекрестка Мигдаль. Автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте примерно 30 лет.

Пострадавшему оказали неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей. Сообщается, что состояние пострадавшего нестабильное.