Израиль

Автомобиль сбил пешехода возле перекрестка Мигдаль, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 11 мая 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 11:39
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на шоссе 807 в районе перекрестка Мигдаль. Автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте примерно 30 лет.

Пострадавшему оказали неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей. Сообщается, что состояние пострадавшего нестабильное.

Израиль
