11 мая 2026
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Иране казнен молодой ученый, обвиненный в работе на "Мосад" и ЦРУ

Иран
время публикации: 11 мая 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 09:22
Wikipedia

Иранские власти сообщили о казни 29-летнего Эрфана Шакурзаде, признанного виновным в шпионаже в пользу израильского "Мосада" и американского ЦРУ.

По сообщению агентства Mizan, связанного с судебной системой Исламской республики, Шакурзаде работал в "научной организации", занимавшейся спутниковыми проектами, и передавал иностранным спецслужбам засекреченную научную информацию.

Правозащитная организация Iran Human Rights Society заявила, что Эрфан Шакурзаде был выпускником факультета аэрокосмической инженерии, был задержан в 2025 году и дал признательные показания под принуждением. Иранские власти эти утверждения отвергают.

