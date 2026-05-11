В Иране казнен молодой ученый, обвиненный в работе на "Мосад" и ЦРУ

Иранские власти сообщили о казни 29-летнего Эрфана Шакурзаде, признанного виновным в шпионаже в пользу израильского "Мосада" и американского ЦРУ.

По сообщению агентства Mizan, связанного с судебной системой Исламской республики, Шакурзаде работал в "научной организации", занимавшейся спутниковыми проектами, и передавал иностранным спецслужбам засекреченную научную информацию.

Правозащитная организация Iran Human Rights Society заявила, что Эрфан Шакурзаде был выпускником факультета аэрокосмической инженерии, был задержан в 2025 году и дал признательные показания под принуждением. Иранские власти эти утверждения отвергают.