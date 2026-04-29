Минобороны Израиля задолжало оборонным концернам 13 миллиардов шекелей

Совокупный долг министерства обороны Израиля трем крупнейшим оборонным концернам страны достиг 13 миллиардов шекелей, сообщает "Калькалист".

Самая большая задолженность, 6 миллиардов шекелей, существует перед концерном "Рафаэль", производящим системы ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Ор Эйтан".

Долги перед производителем системы ПРО "Хец" концерном "Авиационная промышленность" составляют 4 миллиарда шекелей, а негосударственному оборонному концерну "Эльбит Маарахот" государство должно 3 миллиарда шекелей.

Руководители оборонных концернов выразили недовольство сложившейся нормой задержек, однако в минобороны заверяют, что долги будут погашены по мере поступления бюджетных средств от минфина.

Следует отметить, что финансовое положение оборонных концернов при этом остаётся наилучшим в истории, во многом благодаря экспортным продажам в страны, охваченные гонкой вооружений после начала российско-украинской войны в 2022 году. На конец прошлого года совокупный портфель заказов трех концернов составил 255 миллиардов шекелей.