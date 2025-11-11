Рон Дермер подал заявление об увольнении с поста министра стратегического планирования

Журналист Амит Сегаль сообщил, что министр стратегического планирования Рон Дермер подал заявление об увольнении из правительства.

Эту информацию подтвердила новостная служба "Кан".

В письме на имя премьер-министра Биньямина Нетаниягу Дермер написал, что он, соглашаясь на эту должность, обещал своей семье, что его каденция продлится два года. Он дважды продлевал этот срок: в первый раз – в связи с необходимостью устранения ядерной угрозы Ирана, во второй раз – чтобы завершить войну в Газе и вернуть домой похищенных. Теперь он покидает пост.