11 ноября 2025
11 ноября 2025
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Рон Дермер подал заявление об увольнении с поста министра стратегического планирования

Правительство
время публикации: 11 ноября 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 21:11
Рон Дермер подал заявление об увольнении с поста министра стратегического планирования
Журналист Амит Сегаль сообщил, что министр стратегического планирования Рон Дермер подал заявление об увольнении из правительства.

Эту информацию подтвердила новостная служба "Кан".

В письме на имя премьер-министра Биньямина Нетаниягу Дермер написал, что он, соглашаясь на эту должность, обещал своей семье, что его каденция продлится два года. Он дважды продлевал этот срок: в первый раз – в связи с необходимостью устранения ядерной угрозы Ирана, во второй раз – чтобы завершить войну в Газе и вернуть домой похищенных. Теперь он покидает пост.

