ЦАХАЛ: на юге Ливана разрушены здания террористической инфраструктуры. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что силами 769-й бригады на юге Ливана в течение последней недели были уничтожены несколько зданий, служивших террористической инфраструктурой. В частности, упоминается о разрушенных 10 ноября зданиях в деревне Хула.

Кроме того, сообщается, что в ходе операции, проведенной в прошлом месяце в том же районе, военные обнаружили и обезвредили оружие и взрывчатые вещества, хранившиеся в этих зданиях.

"Наличие этих объектов является нарушением соглашения между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.