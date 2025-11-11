ЦАХАЛ: на юге Ливана разрушены здания террористической инфраструктуры. Видео
время публикации: 11 ноября 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 08:21
ЦАХАЛ сообщает, что силами 769-й бригады на юге Ливана в течение последней недели были уничтожены несколько зданий, служивших террористической инфраструктурой. В частности, упоминается о разрушенных 10 ноября зданиях в деревне Хула.
Кроме того, сообщается, что в ходе операции, проведенной в прошлом месяце в том же районе, военные обнаружили и обезвредили оружие и взрывчатые вещества, хранившиеся в этих зданиях.
"Наличие этих объектов является нарушением соглашения между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.