x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 08:38
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана разрушены здания террористической инфраструктуры. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 ноября 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 08:21
ЦАХАЛ: на юге Ливана разрушены здания террористической инфраструктуры. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что силами 769-й бригады на юге Ливана в течение последней недели были уничтожены несколько зданий, служивших террористической инфраструктурой. В частности, упоминается о разрушенных 10 ноября зданиях в деревне Хула.

Кроме того, сообщается, что в ходе операции, проведенной в прошлом месяце в том же районе, военные обнаружили и обезвредили оружие и взрывчатые вещества, хранившиеся в этих зданиях.

"Наличие этих объектов является нарушением соглашения между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

767-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

766-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии